Büyük karar! 17. bölüm fragmanı yayınlandı: Maraşlı Mahur’u nasıl kurtaracak?

Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un paylaştığı atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Maraşlı'dan beklenen fragman geldi. Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan Maraşlı'nın 17. bölüm fragmanı yayınlandı. "Vicdanın konuştukça acın daha da artacak Maraşlı..." sözleri fragmana damga vururken Maraşlı'nın baygın olan Mahur'u nasıl kurtaracağı merak konusu oldu. İşte Maraşlı'nın yeni bölüm fragmanı ve 17. bölümde yaşanacak olaylar…

07.05.2021 18:12 - Son Güncelleme: 07.05.2021 18:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





