Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...
Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti… Atv'nin kısa sürede büyük ilgi toplayan dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #ZafereGidenYol etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı…
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…
Büyük validesi Türkan Hatun'a seslenerek "Sultanınız Gürgenç surlarında savunma tertibatları almış ve torununuz Ak Şah süvarilerin başında emir beklemektedir. Şehir kendisini saldırılara karşı kapatmıştır. Aylarca yetecek erzakları ve canları pahasına savaşacak askerleri vardır. Başbuğ Timur Melik geçitleri tutmuş ve asker naklini engellemiştir. Şimdi, Gürgenç ile karşınızda ben duruyorum. Sizden Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına durmanızı istirham ediyorum" dedi.