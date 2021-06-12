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Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti… Atv'nin kısa sürede büyük ilgi toplayan dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Aksiyon sahneleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, #ZafereGidenYol etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı…

12.06.2021 00:41 - Son Güncelleme: 12.06.2021 01:03
Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki Bozkır Arslanı Celaleddin son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar…

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Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

CELALEDDİN SAVAŞA MANİ OLMAK İÇİN KARDEŞİNE MEYDAN OKUDU
Başkente yürümeye karar veren ve kendisine bağlı kuvvetlerle birlikte harekete geçen büyük validesini engellemek isteyen Celaleddin, bir avuç askeri ile koca bir ordunun karşısına dikildi.

Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

Büyük validesi Türkan Hatun'a seslenerek "Sultanınız Gürgenç surlarında savunma tertibatları almış ve torununuz Ak Şah süvarilerin başında emir beklemektedir. Şehir kendisini saldırılara karşı kapatmıştır. Aylarca yetecek erzakları ve canları pahasına savaşacak askerleri vardır. Başbuğ Timur Melik geçitleri tutmuş ve asker naklini engellemiştir. Şimdi, Gürgenç ile karşınızda ben duruyorum. Sizden Allah aşkına, Muhammed Mustafa aşkına durmanızı istirham ediyorum" dedi.

Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

Bu sözlerden rahatsız olan Uzlag Şah ise "Yeter Celaleddin. Yalvarıp durmaktan bıkmadın mı? Umudun olmadığı için mi iki de bir karşıma geçip bu lafları ediyorsun. Birazcık cesaretin ve gururun kaldıysa askerlerinin başına dön" diyerek Celaleddin'e tepki gösterdi.

Ortalığı darmaduman etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm fragmanı nefes kesti: Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye...

Bunun üzerine Celaleddin "Benim cesur kardeşim. Cesaretin varsa tek başına çık karşıma. Bu savaşın neticesini ikimizin teke tek vuruşması belirlesin. Boşa Müslüman kanı akmasın. Var mı cesaretin?" diyerek kardeşine meydan okudu.