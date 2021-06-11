Hain tuzak! Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Cengizhan'ın askerleri Celaleddin'e saldırdı
Başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in dördüncü bölümüne Cengiz Han'ın oğlu Subutay'ın Celaleddin'e kurduğu tuzak damga vurdu. Türkan Hatun'un yanında saf tutan komutanlardan Alihan'ı ele geçirmek üzere saraydan ayrılan Celaleddin, kendisini takip eden Cengiz Han'ın oğlu Subutay'ın tuzağına düştü.
11.06.2021 23:29
- Son Güncelleme: 11.06.2021 23:35
Sultan Aleaddin ve Türkan Sultan arasında sulh ilan edilmesi ve Türkan Hatun'un saraya dönmesinin ardından gizlice harekete geçen Celaleddin, sultana başkaldıran komutanlardan Alihan'ı ele geçirmek için araştırma yapmaya başladı.
Ötkır ve Kılıç sayesinde Alihan'ın adamları ile birlikte ava çıktığını öğrenen Celaleddin, kurduğu oyunla asi komutanı ele geçirmeyi başardı.
Alihan'ın canını bağışlayan ve ülkeden ayrılması için fırsat veren Celaleddin, bu sırada Cengiz Han'ın oğlu Subutay'ın kendisini takip ettiğinden habersizdi.
Nökerleri ile birlikte Celaleddin'in yoluna tuzak kuran Subutay, dar bir geçitte saldırıya geçti.
Nökerler önce oklarıyla saldırdı, ardından kılıçlarını çekerek Celaleddin ve adamlarına hücum etti.