Önce Esra Erol'a çıkmış sonra soluğu Müge Anlı'da almıştı! Anlı'dan Erhan Ercan'a tepki "Siz ve sizin gibi bir kaç tane şeref yoksunu..."
50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı Büşra İnan ve torunu ile 7 Haziran'da İstanbul'daki evinden ayrılmıştı. Kevser Ercan'ın eşi Erhan Ercan, Esra Erol'a eşini aramak için çıkacakken Müge Anlı'ya transfer olmuştu. Yeğeni Esra'nın iddiasına göre eniştesi Erhan Ercan yüzünden teyzesinin evden gitmiş ve yayının ardından Kevser Ercan'a ulaşılmıştı. Müge Anlı'nın 21 Haziran canlı yayınıda bir hesaplaşma vardı. Erhan Ercan'ın neden boşanma davası açmadığı sorusuna yanıt aranırken Anlı'dan, Ercan'a flaş bir tepki geldi.
Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
"50 yaşındaki Kevser Ercan 26 yaşındaki kızı ve torunuyla 7 Haziran'da İstanbul Bayrampaşa'daki evinden ayrılmıştı. Hatta Benim teyzem bir türlü kendisinden boşanmayan Erhan Ercan yüzünden evi terk etti' demişti. Dün enteresan bir şey oldu, arıyor arkadaşlar Erhan Bey de diyor ki 'Aa ben de ATV'deyim Esra Erol'a geldim karımı aramaya' diyor. Neyse gelsin Erhan Ercan da öyle anlatayım."
Müge Anlı: "Merhabalar, siz de eşinizi arıyormuşsunuz sanırım, neyse ben eşinizi de çocuklarınızı da buldum. Aslında işin aslı şöyle eşiniz çocuklarıyla birlkte yeni bir hayat kurmak istiyorlar. Öğrendim, bantlarım da var ama benim haddim değil yerini yurdunu göstermek. Onlar yayına bağlanmak isterlerse bağlansınlar. Burada kurulu düzeni olan insanların başka bir şehire gidip yerleşme çabası beni ürküttü. Erhan Bey biliyorsunuz ben direkt soruyorum; siz neden boşanmıyorsunuz karınızdan kardeşim?"
Erhan Ercan ise "Müge Hanım her şey anlatılan gibi değil. Her ailede bir şeyler yaşanır ama kimse kimsenin ne yaşadığını bilmez. Eşim şimdi öyle böyle söyler sonra geri döner bana özür diler böyle böyle de hayat devam eder. Tek üzüldüğüm nokta 8 yılım hiç olmuş. Ben ticaret yapıyorum zaman zaman ayda bir iki sefer iş seyahatine giderim, ambalaj işi yapıyorum." demişti.
"İçki içiyormuşum, kadına kıza gidiyormuşum, kumar oynuyormuşum diye eşim bana hep iftira attı" deyince Müge Anlı "Zaten gidiyormuşsunuz kadına kıza anladığım kadarıyla o kasa patlatma videonuzu bana izletti arkadaşlar" dedi. Eşinin yeğenini canlı yayında kötülemeye çalışan Erhan Ercan'a Müge Anlı tepki gösterince Erhan Bey kendi konusuna geri döndü. Eşinin yerini bildiğini söyleyen Erhan Ercan'a Müge Anlı, "Madem yerini biliyordunuz neden Esra Erol'un programına katılmak istediniz? Boşanmak mı istiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ancak Anlı her seferinde sorusunun yanıtını tam olarak alamamıştı.