Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı'dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren olay, 18 yaşındaki Şevket Gül'ün annesini aramak için stüdyoya gelmesiyle başladı. Şevket'in annesinin vefat ettiği ortaya çıktı akabinde Şevket'in ailesinin kimliği olmadığı... Bir sonraki canlı yayına Şevket ve ailesi de geldi. Şevket'le birlike gelen Galip Gül acı dolu hikayesini anlattı. 12 Nisan canlı yayınında da bir diğer kardeşin gelmesiyle ortalık karıştı. Öte yandan Müge Anlı, 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.
12.04.2023 11:30 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:51
Her şey Şevket Gül'ün stüdyoya annesini aramak için gelmesiyle başladı. Son olarak 18 yaşında Eskişehir'de çobanlık yaparak geçimini sağlayan Şevket Gül isimli şahıs, programa başvurdu. Gül, kendisini 6 aylıkken babaannesine bırakıp giden annesini bulmak için milyonların önüne çıktı.
Galip dede 10 yaşından beridir babası tarafından çalışması için köle satıldığını, şu an 71 yaşında olduğunu ve hala çalıştığını anlattı. Galip dedenin anlattığına göre babası Galip dedeyi diğer çocuklarından ayırmış ve normalde Cimbil olan soy ismi yerine Gül soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydetmiş.
Yani yasal olarak Galip Gül adında biri yok. Durum böyle olunca da ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alınıyor.