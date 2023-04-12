Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Galip dede 10 yaşından beridir babası tarafından çalışması için köle satıldığını, şu an 71 yaşında olduğunu ve hala çalıştığını anlattı. Galip dedenin anlattığına göre babası Galip dedeyi diğer çocuklarından ayırmış ve normalde Cimbil olan soy ismi yerine Gül soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydetmiş.