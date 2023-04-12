RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı'dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı'dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren olay, 18 yaşındaki Şevket Gül'ün annesini aramak için stüdyoya gelmesiyle başladı. Şevket'in annesinin vefat ettiği ortaya çıktı akabinde Şevket'in ailesinin kimliği olmadığı... Bir sonraki canlı yayına Şevket ve ailesi de geldi. Şevket'le birlike gelen Galip Gül acı dolu hikayesini anlattı. 12 Nisan canlı yayınında da bir diğer kardeşin gelmesiyle ortalık karıştı. Öte yandan Müge Anlı, 36 kişilik aileye müjdeyi verdi.

12.04.2023 11:30 - Son Güncelleme: 12.04.2023 11:51
Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Ne yurtları var ne de vatanları... 36 kişilik haymatlos aile hayalet gibi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Her şey Şevket Gül'ün stüdyoya annesini aramak için gelmesiyle başladı. Son olarak 18 yaşında Eskişehir'de çobanlık yaparak geçimini sağlayan Şevket Gül isimli şahıs, programa başvurdu. Gül, kendisini 6 aylıkken babaannesine bırakıp giden annesini bulmak için milyonların önüne çıktı.

Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Şevket'in hiç görmediği annesinin, 2016 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ancak sonrasında iş başka yere geldi. Çünkü ne Şevket'in kimliği vardı ne de 36 kişilik ailesinin.

Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Galip dede 10 yaşından beridir babası tarafından çalışması için köle satıldığını, şu an 71 yaşında olduğunu ve hala çalıştığını anlattı. Galip dedenin anlattığına göre babası Galip dedeyi diğer çocuklarından ayırmış ve normalde Cimbil olan soy ismi yerine Gül soy isimli ölmüş bir kişinin kimliğine kaydetmiş.

Önce birbirlerine girdiler sonra da öpüşüp barıştılar! 36 kişilik Haymatlos Ailesi müjdeyi Müge Anlı’dan aldı! Annesi vefat eden Şevket kardeşini buldu

Yani yasal olarak Galip Gül adında biri yok. Durum böyle olunca da ondan olan çocuklar da yurtsuz/haymatlos olarak kayıt altına alınıyor.

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