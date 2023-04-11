Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölümde Cezayir'in ailesi hedefte: ''Yemi zokaya taktık...''
Ben Bu Cihana Sığmazam 26. bölümde Cezayir'in ailesi hedefte! Atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 26. Bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Pelin Akil'in başrollerinde yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümünde hedefte Cezayir'in ailesi olacak. "Yemi zokaya taktık, büyük balığı bekleyeceğiz!" sözlerinin damga vurduğu yeni bölüm yine nefes kesecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da yaşanacaklar...
11.04.2023 15:33 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:48
Ateş ve Azamet, gizlice Kayıkçı'yı araştırmaya devam eder. Takip ettikleri iz onları Kayıkçı'ya ait bir mekana götürür. Ateş ve Azamet, vardıkları mekanda Cezayir ve meclisi için hayati öneme sahip bir tehditle karşılaşır. Kayıkçı gücünü bir kez daha göstermek için Cezayir'in ailesini hedef alarak varlığını hissettirir.