Camdaki Kız bir geldi pir geldi nefes alma şansı bırakmadı! O diziyi tepetaklak etti Show TV'den final faturası çıktı
Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimleri bulunduran Camdaki Gün, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Camdaki kızın hem reytinglerde hem de sosyal medyadaki başarısı bazıları için hiç iyi olmadı.
23.04.2021 13:28
- Son Güncelleme: 23.04.2021 13:29
Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Camdaki Kız dizisi bir geldi pir geldi. Camdaki Kız yüzünden Show TV dizisi final yapıyor.
Show TV ekranlarının büyük umutlarla başlayan, yüksek bütçeli dizisi Alev Alev'den finali kararı geldi. Perşembe günü sıkı rakipleri olan dizinin karşısına bir de Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi eklenince final kararı kesinleşti.
Perşembe akşamları yayınlanan Show TV dizisi Alev Alev'den gelen haberler kötü. Her hafta giderek düşen reytingler sonucu kanal final kararı aldı. 2. sezonda da devam etme umudu olan dizi maalesef 28. bölümü ile erken final yapacak.
Netflix'te yayınlanan ve Fransız yapımı olan Alevlerin Ardından isimli dizinin uyarlaması olarak ekrana gelen Alev Alev, fragmanları ile büyük ses getirmiş bir süre sosyal medyanın konusu oldu. 3 kadının savaşını anlatan dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu tam not almıştı.
İlk bölümlerinin ilgiyle takip edildiği ve reyting listelerinde iddialı olan dizinin başrollerinde Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Berker Güven ve Cihangir Ceyhan gibi genç isimlerin yanı sıra Zuhal Olcay gibi usta isimlerde var.