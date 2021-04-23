Camdaki Kız bir geldi pir geldi nefes alma şansı bırakmadı! O diziyi tepetaklak etti Show TV'den final faturası çıktı

Başrolünü Burcu Biricik'in üstlendiği oyuncu kadrosunda Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan, Devrim Yakut, Feri Baycu Güler, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi isimleri bulunduran Camdaki Gün, son dönemin en çok konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Camdaki kızın hem reytinglerde hem de sosyal medyadaki başarısı bazıları için hiç iyi olmadı.

23.04.2021 13:28 - Son Güncelleme: 23.04.2021 13:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





