Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

Geçtiğimiz ayın son gününde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili alınan karar herkesi şok etmişti. Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından herkes şaşırken diziyi beğenen izleyiciler heyecanla yeni bölümün yayınlanacağı günü bekledi. Ayrıca aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

23.04.2021 23:52 - Son Güncelleme: 23.04.2021 23:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





