Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı
Geçtiğimiz ayın son gününde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili alınan karar herkesi şok etmişti. Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından herkes şaşırken diziyi beğenen izleyiciler heyecanla yeni bölümün yayınlanacağı günü bekledi. Ayrıca aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.
Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı. Geçen ayın son gününde izleyici karşısında olan dizi hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili Show TV ve dizinin yapımcı şirketi arasında alınan karar izleyicilerini şaşırttı. 31 Mart günü ilk bölümü yayınlanan dizinin Haziran ayında ekranlardaki macerasına devam etmesi kararlaştırıldı. Kırmızı Kamyon, Haziran ayında izleyicisiyle tekrar buluşacak.