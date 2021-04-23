RAMAZAN İMSAKİYE
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Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

Geçtiğimiz ayın son gününde ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili alınan karar herkesi şok etmişti. Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olmasına karar verildi. Alınan bu kararın ardından herkes şaşırken diziyi beğenen izleyiciler heyecanla yeni bölümün yayınlanacağı günü bekledi. Ayrıca aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

23.04.2021 23:52 - Son Güncelleme: 23.04.2021 23:52
Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı. Geçen ayın son gününde izleyici karşısında olan dizi hakkında dikkat çeken bir karara imza atıldı. Başrollerinde Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır gibi ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Kamyon dizisiyle ilgili Show TV ve dizinin yapımcı şirketi arasında alınan karar izleyicilerini şaşırttı. 31 Mart günü ilk bölümü yayınlanan dizinin Haziran ayında ekranlardaki macerasına devam etmesi kararlaştırıldı. Kırmızı Kamyon, Haziran ayında izleyicisiyle tekrar buluşacak.

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Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

2. BÖLÜMÜYLE EKRANLARDA OLACAK

Show TV ile dizinin yapımcı firması arasında alınan karara göre, Kırmızı Kamyon dizisinin Haziran ayından itibaren 2. bölümüyle ekranlarda olması kararlaştırıldı.

Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

HAZİRAN AYINDA GERİ DÖNECEK

Aniden yayın akışından kaldırılan dizinin Haziran ayında nasıl devam edeceği, oyuncu kadrosunda bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı ise akıllarda yerini alıyor.

Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

HAZİRAN AYI GERİ DÖNECEK

Show TV'nin, Türkiye televizyonlarında daha önce işlenmemiş bir hikayeyi seyirci ile buluşturan 10. Ev imzalı "Kırmızı Kamyon" dizisi yeni bölümleriyle Haziran ayında ekranlara gelecek.

Daha önce böyle bir şey görülmemişti! Birinci bölüm biter bitmez 2 ay erteleme kararı alındı

Dram ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle Türkiye'de daha önce yapılmamış bir işe imza atan Kırmızı Kamyon'un çekimleri tam gaz devam ediyor.