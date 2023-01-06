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İfakat ve Orhan'ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran'ı yine aldattı!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun imzasını taşıyan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünden kesitler ortaya çıktı. Peki Yalı Çapkını 16. bölümden neler olacak? Ferit ve babasının başı büyük dertte!

06.01.2023 11:11 - Son Güncelleme: 06.01.2023 11:11
İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı!

Yalı Çapkını 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Sultan ve Ferit sahnesi damga vurdu. Seyran'ın yokluğunu fırsat bilen Sultan soluğu Ferit'in yanında buldu. Arabada Ferit'e sarılan Sultan'ı Yusuf gördü. Durumu Seyran ile Suna'ya anlatan Yusuf ortalığın karışmasına sebep oldu. Seyran Ferit aşkı tam depreşti derken yine Korhan yalısında işler allak bullak oldu. Öte yandan Ferit, Orhan ile İfakat'ı birlikte yakaladı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı dizi Yalı Çapkını 16. bölümde heyecan dorukta! İşte hikayesi gerçek dizinin yeni bölümünden detaylar...

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İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı!

Cuma akşamları yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle izleyicileri ekrana kitlemeye devam ediyor. İlgi ile izlenen diziye, son olarak ünlü oyuncu Mine Tugay konuk oluyor.

İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı!

DEFNE ROLÜYLE KADRODA

Dizide Orhan'ın da eski sevgilisi olan Defne rolüne hayat verecek olan Tugay, Orhan (Emre Altuğ) ve Gülgün'ün (Gözde Kansu) okul arkadaşı olarak izleyici karşısına çıkacak.

İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı!

ORHAN'IN ESKİ AŞKI

Gülgün, Ferit ve Seyran için bir dergi kapağı çekimi ayarlacak. Böylece ünlü bir derginin editörü olan Defne böylece Korhan ailesinin hayatına girecek. Dizideki tansiyonu artıracak olan Defne'nin (Mine Tugay) projeye ne kadar devam edeceği henüz belli değil.

İfakat ve Orhan’ın cinsel birliktelik yaşadığı Korhan yalısında tehlikeli gece! Sultan ve Ferit arabada... Yalı Çapkını Ferit Seyran’ı yine aldattı!

YALI ÇAPKINI 16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Seyran ve Ferit gece eğlenmeye çıkar ancak yine kavga ederler.

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