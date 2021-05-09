RAMAZAN İMSAKİYE
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Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!"

Ömer'in dünyası başına yıkıldı! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Akif'in beklenmedik hamlesi Suzan'ı zora sokarken yayınlanan 13. bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı…

09.05.2021 01:05 - Son Güncelleme: 09.05.2021 01:06
Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti. 13. bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı. Peki Kardeşlerim 12. bölümde neler yaşandı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir.

Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!

Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.

Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!

Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur.

Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!

Şengül, Suzan'ın sırrını Nebahat'e anlatır.