Ömer’in dünyası başına yıkıldı! Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı yayınlandı: “Ben sahipsizim diyemezsin!"

Ömer'in dünyası başına yıkıldı! Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Akif'in beklenmedik hamlesi Suzan'ı zora sokarken yayınlanan 13. bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırdı. İşte Kardeşlerim 13. bölüm fragmanı…

09.05.2021 01:05 - Son Güncelleme: 09.05.2021 01:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





