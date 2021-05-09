Bir Zamanlar Çukurova 96. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı! “Sen hani kavgadan gürültüden bıkmıştın Fikret?”
Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle nefes kesen dizinin 96. bölüm fragmanına "Sen hani kavgadan gürültüden bıkmıştın Fikret, savaşı bırakalım dedin hani?" sözleri damga vurdu. 96. bölüm için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. İşte ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölüm fragmanı…
Başrollerini Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek ve Kerem Alışık'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölüm fragmanı yayınlandı. Son bölümüyle nefes kesen dizinin 96. bölüm fragmanına "Sen hani kavgadan gürültüden bıkmıştın Fikret, savaşı bırakalım dedin hani?" sözleri damga vurdu. 96. bölüm için meraklı bekleyiş sürerken yayınlanan yeni bölüm fragmanı heyecanı arttırdı. İşte ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 96. bölüm fragmanı…
95. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atar. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.
ÜMİT KAZA MI GEÇİRDİ? MERDİVENDEN Mİ İTİLDİ?
Ümit'in etrafındaki çember gittikçe daralırken, başına gelenler onu hayat ve ölüm arasındaki çizgiye taşır. Çemberi daraltanlar arasında, hiç farkına varmadığı Şermin ve Füsun da vardır.
İki arkadaş, tüm detayları bir araya toplamış, sırları çözmek üzereyken, bir de kahraman olmak üzeredirler!
FEKELİ BİR KEZ DAHA EVLAT SINAVINDA! YİNE Mİ KAYBEDECEK?
Önce iki evladını ve eşini, sonra hayatın aşkı Hünkar'ı en son da evladım dediği Yılmaz'ı toprağa veren Fekeli, şimdi de yıllar sonra kavuştuğu yeğeni Fikret ile sınanıyor! Fikret savaşında ısrar ettikçe, aralarındaki bağ da kopma noktasına geliyor!
Üstelik Fekeli bu kez, Fikret ile birlikte, Yılmaz'ın yadigarı Müjgan ve Kerem Ali'yi de kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadır.