Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor
Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle dalya diyecek. Dizinin 3. Sezon çekimleri Adana'da dizi için inşa edilen çiftlik ve diğer mekânlarda tüm hızıyla sürüyor. Göz alıcı dekoru, nostaljik şarkıları, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile reytingleri altüst eden Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali tarihi merak ediliyor. İşte 100. bölüm heyecanının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihi...
06.06.2021 15:03
- Son Güncelleme: 06.06.2021 15:09
'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜ İÇİN SETTE PASTALI KUTLAMA YAPILDI!
Çekimleri Adana'da tüm hızıyla devam eden dizinin 100'üncü bölümünü, eş zamanlı çekim yapan iki ekip sette iki ayrı pasta keserek kutladı. Oyuncular, ekip ve atv yönetiminin de katıldığı bu önemli dönüm noktası kutlarken sette eğlenceli anlar yaşandı.