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Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor... Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 100. bölümüyle dalya diyecek. Dizinin 3. Sezon çekimleri Adana'da dizi için inşa edilen çiftlik ve diğer mekânlarda tüm hızıyla sürüyor. Göz alıcı dekoru, nostaljik şarkıları, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile reytingleri altüst eden Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali tarihi merak ediliyor. İşte 100. bölüm heyecanının yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova sezon finali tarihi...

06.06.2021 15:03 - Son Güncelleme: 06.06.2021 15:09
Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

VEDA ÇANLARI ÇALIYOR

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

Perşembe akşamları Atv ekranında yayınlanan, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, 'Bir Zamanlar Çukurova' 10 Haziran Perşembe günü yayınlanacak 100'üncü bölümüyle dalya diyecek.

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜ İÇİN SETTE PASTALI KUTLAMA YAPILDI!

Çekimleri Adana'da tüm hızıyla devam eden dizinin 100'üncü bölümünü, eş zamanlı çekim yapan iki ekip sette iki ayrı pasta keserek kutladı. Oyuncular, ekip ve atv yönetiminin de katıldığı bu önemli dönüm noktası kutlarken sette eğlenceli anlar yaşandı.

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

'Bir Zamanlar Çukurova' 100 bölüme ulaşan ekran yolculuğu boyunca birçok ilke imza atarken, 70'ler Adanasını ekrana taşıyan dizi muhteşem prodüksiyonu ve kendine has özellikleri ile seyircisini kendine bağladı.

Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor

Dizinin 3. Sezon çekimleri Adana'da dizi için inşa edilen çiftlik ve diğer mekânlarda tüm hızıyla sürüyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın, 3 sezonunu yayınlanacak 102. Bölümü ile sezon finali yapacak.