Bir Zamanlar Çukurova hayranlarını üzen haber! Dalya heyecanı yaşanan Bir Zamanlar Çukurova'da veda çanları çalıyor...

'BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN 100'ÜNCÜ BÖLÜMÜ İÇİN SETTE PASTALI KUTLAMA YAPILDI!

Çekimleri Adana'da tüm hızıyla devam eden dizinin 100'üncü bölümünü, eş zamanlı çekim yapan iki ekip sette iki ayrı pasta keserek kutladı. Oyuncular, ekip ve atv yönetiminin de katıldığı bu önemli dönüm noktası kutlarken sette eğlenceli anlar yaşandı.