Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”
Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Son bölümde Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer'in "Sana son bir sözüm var Suzan hanım" sözleri Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanına damga vurdu. İşte Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı…
Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ömer ile Suzan'ın arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı?