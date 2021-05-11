RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi, yayınlanan yeni bölüm fragmanlarıyla ise heyecanı kat kat arttırdı. Son bölümde Suzan'ın annesi olduğunu öğrenen Ömer'in "Sana son bir sözüm var Suzan hanım" sözleri Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanına damga vurdu. İşte Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı…

11.05.2021 22:54 - Son Güncelleme: 11.05.2021 23:05
Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Son bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizi, yeni bölüm fragmanlarıyla ise nefes kesti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Kadrosunda Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölümünde Ömer ile Suzan'ın arasında yaşanacaklar merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı?

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Suzan öğrendiği gerçekle yüzleşirken; Ömer her şeyden habersizdir.

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Ömer'le Ayşe'nin arkadaşlığını hazmedemeyen Tolga, Berk'le birlikte Ömer'i zor duruma sokacak planını uygular.

Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Kadir, Melisa'yı şaşırtacak sürpriz bir teklifte bulunur.