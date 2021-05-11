Ömer’den şoke eden sözler! Kardeşlerim 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sana son bir sözüm var Suzan hanım”

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Son bölümüyle izleyicilerden tam not alan dizi, yeni bölüm fragmanlarıyla ise nefes kesti.