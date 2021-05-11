Gelişiyle büyük sükse yaratacak! Ramo'nun güzeller güzeli de imzayı attı! Esra Bilgiç ve Uğur Güneş meğer...

Bir Zamanlar Çukurova'da unutulmaz bir karakterle adından söz ettiren Uğur Güneş'in yeni projesi geçtiğimiz aylarda belli olmuştu. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde adından söz ettirmeye devam edecek. Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceği henüz açıklanmadı.