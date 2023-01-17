Ömer 3. bölüm FRAGMANI İZLE! Ömer 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Ömer yeni bölüm ne zaman?

Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi seyircisiyle buluşacak. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle 1. bölümden itibaren ilgi görmeye başladı. Peki Ömer 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?