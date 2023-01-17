Ömer 3. bölüm FRAGMANI İZLE! Ömer 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak? Ömer yeni bölüm ne zaman?
Ömer dizisi ilk bölümüyle seyircinin beğenisini kazandı. 3. bölümünü heyecanla bekleyen dizinin takipçileri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırmalara koyuldu. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı dizi her pazartesi STAR TV'de ekrana geliyor. İşte Ömer 3. bölüm fragmanı...
Ömer 3. bölümüyle 23 Ocak Pazartesi seyircisiyle buluşacak. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu ise Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dizi hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle 1. bölümden itibaren ilgi görmeye başladı. Peki Ömer 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
ÖMER 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Ömer dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana Nisa ve Gamze'nin yakınlaşması damga vurdu. Peki ailelerin tepkisiyle karşılaşan Ömer ve Gamze yollarını ayıracak mı?
ÖMER 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Babasının beklenmedik tokadıyla sarsılan Ömer, bir yandan onun nasihatlerine uymaya çalışırken bir yandan da Gamze'ye karşı günden güne çoğalan duygularıyla mücadele etmektedir.
Oğluyla birlikte yeni yaşamına uyum sağlamaya çalışan Gamze, hayatını devam ettirebilmek için annesinin şartlarını kabul etmek zorunda kalır. Ancak Ömer'e karşı hissettikleri, annesine verdiği sözü tutması önündeki en büyük engeldir.