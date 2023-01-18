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Haberler Televizyon Ferit Pelo'dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran'ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

Ferit Pelo'dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran'ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana geliyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle ilk bölümden itibaren yoğun ilgi gören dizinin yeni bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?

18.01.2023 11:05 - Son Güncelleme: 18.01.2023 11:05
Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Ocak Cuma günü seyircisiyle buluşacak. 18. bölümde neler olacağı merak edilirken fragman yayınlandı. Fragmana ''Üzerime kuma mı getireceksin?'' sözleri damga vurdu. Ferit sonunda Seyran'ı çıldırttı. Odayı birbirine katan Seyran ağlama krizine girdi. İşte YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI...

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Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

FERİT SEYRAN'I ÇILDIRTIYOR!

Seyran'ın iş anlaşmasına imza atması Ferit'i öfkelendirdi. Eşinin Defne'nin yanında çalışmasını istemeyen Ferit Seyran'la kavga etti.

Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

KAZIM KIZININ YANINDA DURDU!

Yalıya gelen Kazım ağa Korhan ailesine göz dağı verdi. Kızının çalışmasını destekleyen Kazım Ağa Orhan'a, ''Siz bizden gelin aldınız köle değil'' dedi.

Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

FERİT PELİN'NDEN ÇOCUK İSTİYOR!

Seyran ve Ferit'in kavgası alevlenince Ferit Seyran'a ''Baba olmak istiyorum ben. Pelin'den bir çocuğum olsun istiyorum belki.'' dedi.

Ferit Pelo’dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran’ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...

''KUMA MI GETİRECEKSİN ÜSTÜME?''

Kavganın fitilini ateşleyen Ferit'e Seyran'dan öfke patlaması! Duydukları karşısında şoke olan Seyran öfke patlaması yaşıyor.

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