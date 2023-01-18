Ferit Pelo'dan çocuk yapacak! Duydukları Seyran'ı ağlama krize soktu! YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE- Yalı Çapkını yeni bölümde...
YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | Başrollerini Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in paylaştığı Yalı Çapkını her hafta Cuma günü ekrana geliyor. Hem oyuncu kadrosu hem hikayesiyle ilk bölümden itibaren yoğun ilgi gören dizinin yeni bölümü merakla ve heyecanla bekleniyor. Peki Yalı Çapkını 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde neler olacak?
18.01.2023 11:05 - Son Güncelleme: 18.01.2023 11:05
Ekranların en çok izlenen dizilerinden Yalı Çapkını yeni bölümüyle 20 Ocak Cuma günü seyircisiyle buluşacak. 18. bölümde neler olacağı merak edilirken fragman yayınlandı. Fragmana ''Üzerime kuma mı getireceksin?'' sözleri damga vurdu. Ferit sonunda Seyran'ı çıldırttı. Odayı birbirine katan Seyran ağlama krizine girdi. İşte YALI ÇAPKINI 18. BÖLÜM FRAGMANI...