Müge Anlı'da son dakika itirafı! Ümit Sedat Özcan'ı ölü gördüğünü söyleyen tanık konuştu, o sözler kan dondurdu: ''Cinsel organına kadar kesmiş..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Ümit Sedat Özcan'ı ölü gördüğünü söyleyen tanık konuştu, o sözler kan dondurdu. 46 yaşındaki 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan aylar önce ortadan kayboldu. Evlatlarından hiçbir haber alamayan aile Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Kuzeni Kubilay Güney tarafından katledildiği şüphesi gündeme gelirken Mesut isimli vatandaş, "Cinsel organına kadar kesmiş" dedi. İşte Müge Anlı'da kan donduran o iddialar...
16.01.2023 16:10 - Son Güncelleme: 16.01.2023 16:36
'CİNSEL ORGANINA KADAR KESMİŞ..."
Müge Anlı'da son dakika itirafı! Ümit Sedat Özcan'ı ölü gördüğünü söyleyen tanık konuştu, o sözler kan dondurdu.
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Ümit Sedat Özcan'ın kuzeni Kubilay Güney tarafından öldürülmüş olabileceği şüphesi gündeme geldi. Bugün yayına bağlanan bir tanık ise kan donduran iddialar öne sürdü.
Yaklaşık 2 ay önce sırra kadem basan 2 çocuk babası Ümit Sedat Özcan'ın aile fertleri, kuzenleri Kubilay Güney'den şüphelendiklerini açıkladı.
Ümit Sedat'ın ölü görüldüğünü öne süren Mesut isimli bir vatandaş ise canlı yayında kan donduran açıklamalar yaptı.