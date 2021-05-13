Ölüm sahnesi tüm Türkiye'yi kahretmişti! Dillerden düşmeyen ikilinin yerine Kurtlar Vadisi'nde bakın kim oynamış...

Süleyman Çakır ve Memati Baş Kurtlar Vadisi'nin en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Özellikle ölüm sahnesiyle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Süleyman Çakır'ın öldüğü bölümle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili ortaya çıkan detay yıllar sonra izleyicileri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonunda Halit tarafından tuzağa düşürülüp vurulan Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu anlarda Memati Baş karakteri cezaevinde Çakır ile tanıştığı anı hatırlamıştı. Meğer bu sahnede Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca'nın kardeşleri oynamış.

13.05.2021 23:53 - Son Güncelleme: 13.05.2021 23:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





