Ölüm sahnesi tüm Türkiye'yi kahretmişti! Dillerden düşmeyen ikilinin yerine Kurtlar Vadisi'nde bakın kim oynamış...
Süleyman Çakır ve Memati Baş Kurtlar Vadisi'nin en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Özellikle ölüm sahnesiyle tüm Türkiye'yi hüzne boğan Süleyman Çakır'ın öldüğü bölümle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Çakır ve Memati'nin cezaevi sahnesiyle ilgili ortaya çıkan detay yıllar sonra izleyicileri şaşırttı. Kurtlar Vadisi'nin 2. sezonunda Halit tarafından tuzağa düşürülüp vurulan Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu anlarda Memati Baş karakteri cezaevinde Çakır ile tanıştığı anı hatırlamıştı. Meğer bu sahnede Gürkan Uygun ve Oktay Kaynarca'nın kardeşleri oynamış.
2003-2016 yılları arasında yayınlanan ve pek çok fenomen karakter yaratan Kurtlar Vadisi dizisi hala dijital platformlarda çok takip edilen yapımlar arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi'nin ikinci sezonunda yani 44. bölümde Süleyman Çakır'ın ameliyatta olduğu sahnede Memati Baş'ın cezaevinde Çakır ile tanıştığı sahneyi hatırlaması izleyicileri hüzünlendirmişti. Meğer bu sahnede yer alan kişiler Gürkan Uygun (Memati) ve Oktay Kaynarca'nın (Çakır) kardeşleriymiş. Peki, dizide Çakır'ın gençliğini Oktay Kaynarca'nın kardeşi Turgay Kaynarca, Memati'nin gençliğini ise Gürkan Uygun'un kardeşi Volkan Uygun canlandırdığını biliyor muydunuz? İşte merak edilenler...