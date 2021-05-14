Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…
Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle nefes kesmişti. Dizinin yayınlanan 18. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Merakla beklenen yeni bölümde istihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. . Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir? Maraşlı 18. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…
MARAŞLI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?
Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?