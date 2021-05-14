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Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle nefes kesmişti. Dizinin yayınlanan 18. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Merakla beklenen yeni bölümde istihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. . Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir? Maraşlı 18. bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

14.05.2021 18:34 - Son Güncelleme: 14.05.2021 18:34
Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Kerem Atabeyoğlu (Aziz), Rojda Demirer (Firuzan), Saygın Soysal (Savaş), Cemil Büyükdöğerli (İlhan), Melis İşiten (Dilşad), Serhat Kılıç (Necati) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Son bölümüyle izleyicisinden tam not alan dizinin yeni bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. Peki Maraşlı 18. bölümde neler yaşanacak? İşte yeni bölümden ipuçları…

Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

MARAŞLI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İstihbarattan ayrılan Maraşlı, Mahur'a duyduklarının doğru olduğunu söyler. Mahur yıkılır, Maraşlı'nın kendisine yalan söylemesini kabullenemez. Çaresiz kalan Maraşlı, Mahur'u her şeyin başladığı yere götürerek olanları anlatmak ister. Maraşlı, Mahur'a yaşadıklarını anlatmayı başarabilecek midir?

Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Aziz'den, Necati'nin öz oğlu olduğunu öğrenen Savaş şoke olur. Aziz zamanında dna testi yaptırdığını ve emin olduğunu söyler. Necati'nin ağabeyi olmadığını öğrenen Savaş büyük bir ihanete uğradığını anlar. Savaş, Necati ile buluşur ve bu gerçeği söyler. Savaş, Necati'den nasıl intikamını alacaktır? Aziz ve İlhan'ı ne beklemektedir?

Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Vicdan muhasebesi yaşayan Necati, Savaş'tan öz babasının Aziz olduğunu öğrenir ve bir şok daha yaşar. Aziz ve İlhan'ı kurtarmak için Maraşlı'dan yardım ister.

Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…

Maraşlı bu teklifi kabul eder. Maraşlı, Savaş'ın evine giderek Aziz ve İlhan'a ulaşmak isterken Polis baskın yapar. Maraşlı tutuklanır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olamayacaktır.

Maraşlı çaresiz durumda! Yalanı kabullenemeyen Mahur ipleri kopardı işte 18. bölümde yaşanacaklar…