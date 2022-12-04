'Bileeesiiinn' Ferit ve Seyran'ın taklitleri çok konuşuldu! Çok Güzel Hareketler'den Yalı Çapkını skeci!

Star TV'de ekrana gelen Yalı Çapkını dizisi son zamanların en çok izlenen yapımlarının başında geliyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan fenomen dizinin parodisi yapıldı. Çok Güzel Hareketler 2'nin yeni bölümünde Yalı Çapkını skeci yer alıyor. Sosyal medyada gündem olan skeçle ilgili peş peşe yorumlar geldi. İşte detaylar...