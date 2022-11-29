Gülseren Budayıcıoğlu’nun hayatı deniliyordu! Yalı Çapkını gibi Kızılcık Şerbeti de meğer gerçek hikayeymiş! Bakın kimin hayatı çıktı...

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi de meğer gerçek hikayeden esinlenerek yazılmış! Star'ın reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nın gerçek hikaye olduğu herkesçe biliniyor. Cuma ekranları yayınlanan her iki dizi de gerçek bir kişinin hikayesini anlatıyor. Fenomen diziler hakkında tüm detaylar haberimizin devamında...