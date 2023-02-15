O tarihte başlıyor! Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Gönül Dağı, Teşkilat, Çöp Adam, Kardeşlerim, Al Sancak! 15 Şubat yayın akışı...

Diziler ne zaman başlayacak ve Yalı Çapkını 21. bölüm hakkında detaylar merak ediliyor. Deprem bölgesine giden arama - kurtarma ekipleri enkaz altındaki vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için, canla başla mücadele ediyor. Tüm Türkiye tek yürek olarak, yaralarını sarmak için elinden geleni yapıyor. Bu süre içerisinde spor müsabakaları ve diziler ara verdi. Peki, Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman? Diziler ne zaman yayınlanacak? İşte Kızılcık Şerbeti, Kuruluş Osman, Al Sancak yayın tarihi...