O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

Eylül ayıyla birlikte televizyonlarda da yeni sezon başladı. En çok özlenen ve ilgiyle izlenen yarışma O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya hangi tarihte başlayacağı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürilerle ilgili yaptığı flaş açıklama magazine gündemine bomba gibi düştü ve hemen hangi ismin O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer almayacağı sorgulanmaya başlandı. İşte ayrıntılar…