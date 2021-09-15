Vav TV İzle
Haberler Televizyon O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

Televizyon programlarını yakından takip edenler O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yayınlanmayan ve bu sene heyecanla başlaması beklenen fenomen yarışmanın jüri üyelerinin kimlerden oluşacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye jürileri ile ilgili flaş bir açıklama geldi ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. O isim koltukta olmayacak ve sevenleri bu habere çok üzülecek. Peki O Ses Türkiye'nin diğer jüri koltuklarında kimler oturacak?

15.09.2021 14:33 - Son Güncelleme: 15.09.2021 14:33
O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

Eylül ayıyla birlikte televizyonlarda da yeni sezon başladı. En çok özlenen ve ilgiyle izlenen yarışma O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya hangi tarihte başlayacağı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürilerle ilgili yaptığı flaş açıklama magazine gündemine bomba gibi düştü ve hemen hangi ismin O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer almayacağı sorgulanmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz tarih belli olmadı, açıklandığında haberimizde yer alacak.

O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİLERİ KİMLER?

Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve O Ses Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz...

O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağolsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri...

SON DAKİKA