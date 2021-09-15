O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Acun Ilıcalı’dan flaş açıklama geldi! O isim koltukta olmayacak…
Televizyon programlarını yakından takip edenler O Ses Türkiye jürileri 2021 belli oldu mu? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı yayınlanmayan ve bu sene heyecanla başlaması beklenen fenomen yarışmanın jüri üyelerinin kimlerden oluşacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı'dan O Ses Türkiye jürileri ile ilgili flaş bir açıklama geldi ve heyecanın dozunu daha da arttırdı. O isim koltukta olmayacak ve sevenleri bu habere çok üzülecek. Peki O Ses Türkiye'nin diğer jüri koltuklarında kimler oturacak?
15.09.2021 14:33
- Son Güncelleme: 15.09.2021 14:33
Eylül ayıyla birlikte televizyonlarda da yeni sezon başladı. En çok özlenen ve ilgiyle izlenen yarışma O Ses Türkiye'nin yayınlanmaya hangi tarihte başlayacağı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye jürilerle ilgili yaptığı flaş açıklama magazine gündemine bomba gibi düştü ve hemen hangi ismin O Ses Türkiye jüri koltuğunda yer almayacağı sorgulanmaya başlandı. İşte ayrıntılar…
O SES TÜRKİYE 2021 JÜRİLERİ KİMLER?
Acun Ilıcalı, Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu ve O Ses Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Ebru ile daha önce anlaştık. O Ses Türkiye'de olacak zaten. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz. Halkın teveccühü Oğuzhan Koç olması ise, değerlendirebiliriz...