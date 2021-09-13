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Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla bomba gibi döndü. 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen 103. Bölüm izleyicilerden yine tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan fragmanlar ise heyecanı kat kat arttırdı. Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanına "Önce bir tutuşsunlar, ondan sonra çıkarım karşılarına" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı...

13.09.2021 22:58 - Son Güncelleme: 13.09.2021 23:01
Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 103. Bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

Peki milyonları ekran başına kilitleyen bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 103. BÖLÜM ÖZETİ
Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.

Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

Ancak Ümit, yaşanan onca acıdan sonra da rahat durmaz. Savcıya yaptığı şoke edici açıklamalarla Züleyha ve Fikret'i oldukça zor bir duruma sokar. Fikret, başta kararsız kalsa da sonunda Züleyha'ya Hakan'ın adını verir ve saldırıyı onun gerçekleştirmiş olabileceğini söyler.

Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

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