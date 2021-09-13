Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 103. BÖLÜM ÖZETİ

Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.