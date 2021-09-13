Hain plan! Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Önce bir tutuşsunlar...
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova, yeni sezonuyla bomba gibi döndü. 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelen 103. Bölüm izleyicilerden yine tam not aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen bölümün ardından yayınlanan fragmanlar ise heyecanı kat kat arttırdı. Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanına "Önce bir tutuşsunlar, ondan sonra çıkarım karşılarına" sözleri damga vurdu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 104. bölüm 2. fragmanı...
13.09.2021 22:58
- Son Güncelleme: 13.09.2021 23:01
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova', 9 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan 103. Bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 103. BÖLÜM ÖZETİ
Yamanlar Konağı'nı saran alevlerin arasında başta Züleyha ve Fikret olmak üzere tüm Çukurova halkı Demir'i aramaya başlar. Fikret, yaralıların hastaneye yetişmesi için canla başla çabalarken Züleyha, bu hain saldırının bir düşman tarafından yapıldığını düşünüp savcıyla görüşmek ister.