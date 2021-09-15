Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.