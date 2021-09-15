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Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe'nin gözyaşları damga vurdu! Başrollerini Yağmur Tanrısevsin ve Gökhan Alkan'ın üstlendiği atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası'nın 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyerek reytingleri alt üst eden dizinin, 12. bölüm fragmanına Ayşe'nin gözyaşları damga vurdu. Ferit'e "Ben katil değilim, ben masumum!" diyerek dert yanan Ayşe'nin akıbeti ise merak konusu oldu. Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı...

15.09.2021 22:22 - Son Güncelleme: 15.09.2021 22:31
Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Ekrana gelen son bölümüyle milyonları ekran başına kilitleyerek reytingleri alt üst eden dizinin 12. bölüm fragmanına Ayşe'nin gözyaşları damga vurdu.

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Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Yeni bölüm fragmanı heyecanı kat kat arttırırken son bölümde yaşananlar tekrar gündeme geldi. Peki Kalp Yarası 11. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

KALP YARASI 11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ferit ve Ayşe gerçekten karı koca olmanın keyfini yaşarken, Baha'nın ortaya çıkıp "Ayşe benim eski nişanlım" demesiyle her şey alt üst olur.

Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Ayşe'nin kendisine yalan söylediğini anlamasıyla hayal kırıklığına uğrayan Ferit, bir karar aşamasındadır. Ayşe ise her şeyden habersiz, aşkın büyüsüne kapılmış haldedir. Ancak Ferit'in verdiği karar onun da hayatını alt üst edecektir.

Kalp Yarası 12. bölüm fragmanına Ayşe’nin gözyaşları damga vurdu! ‘Ben katil değilim’

Hande, Ayşe'den kurtulmuş olmanın sevincini yaşamaktadır. Ancak Baha tehlikesi henüz ortadan kalkmamıştır.

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