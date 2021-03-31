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O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

TRT 1 ekranlarında macerası son sürat devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Diziyi dün akşam ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir şok yaşadı ve meraklandı. Dünya Kupası Eleme maçı Türkiye-Letonya maçı dizinin yerine ekranlarda yer aldı ve bu nedenle de sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı. İzleyiciler ise heyecanla yeni bölümü bekliyor. Milyonlar tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 6 Nisan Salı günü izleyici karşısında olacak.

31.03.2021 06:45 - Son Güncelleme: 31.03.2021 06:45
O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı. Salı günleri TRT 1'de büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 28. bölümünün dün akşam izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. İzleyiciler televizyonu açtığında dizi yerine Türkiye Letonya maçını ekranlarda gördü. Yapılan açıklamada Masumlar Apartmanı dizisinin gelecek hafta izleyici karşısına olacağı bilgisine yer verildi.

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O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

TRT 1 ekranlarında macerası son sürat devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu.

O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

Diziyi dün akşam ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir şok yaşadı ve meraklandı.

O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

Dünya Kupası Eleme maçı Türkiye-Letonya maçı dizinin yerine ekranlarda yer aldı ve bu nedenle de sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı.

O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

İzleyiciler ise heyecanla yeni bölümü bekliyor.