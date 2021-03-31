O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı

TRT 1 ekranlarında macerası son sürat devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Diziyi dün akşam ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir şok yaşadı ve meraklandı. Dünya Kupası Eleme maçı Türkiye-Letonya maçı dizinin yerine ekranlarda yer aldı ve bu nedenle de sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı. İzleyiciler ise heyecanla yeni bölümü bekliyor. Milyonlar tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 6 Nisan Salı günü izleyici karşısında olacak.

31.03.2021 06:45 - Son Güncelleme: 31.03.2021 06:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





