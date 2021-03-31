O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı
TRT 1 ekranlarında macerası son sürat devam eden Masumlar Apartmanı dizisinin dün akşam ekranlara gelmemesi izleyicileri şaşırtan gelişmelerden birisi oldu. Diziyi dün akşam ekranlarda göremeyen izleyiciler büyük bir şok yaşadı ve meraklandı. Dünya Kupası Eleme maçı Türkiye-Letonya maçı dizinin yerine ekranlarda yer aldı ve bu nedenle de sevilen dizinin yeni bölümü son anda yayın akışından çıkartıldı. İzleyiciler ise heyecanla yeni bölümü bekliyor. Milyonlar tarafından heyecanla izlenen Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümü 6 Nisan Salı günü izleyici karşısında olacak.
O diziye son dakika golü yayın akışından kaldırıldı! Kötü haber isyan ettirdi! Seyirciler ekran başında kalakaldı. Salı günleri TRT 1'de büyük bir ilgiyle takip edilen Masumlar Apartmanı dizisinin 28. bölümünün dün akşam izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak yayıncı kuruluş tarafından önemli bir son dakika kararı alındı. İzleyiciler televizyonu açtığında dizi yerine Türkiye Letonya maçını ekranlarda gördü. Yapılan açıklamada Masumlar Apartmanı dizisinin gelecek hafta izleyici karşısına olacağı bilgisine yer verildi.