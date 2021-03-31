Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız bilinmeyenleri anlattı...'Bala Hatun bana sette babacığım diyor'

Oyuncular ve teknik ekip arasında müthiş bir bağ var. Herkes birbirine o kadar yardımcı oluyor ki, bir sahneye girmeden önce o kadar büyük bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ki, kamera ile baş başa kaldığınız zaman size sadece işinizi yapmak düşüyor. Platonun dışında bizim zaten dışarıda özel bir arkadaşlığımız var. Herkes birbirini arar, sorar.'