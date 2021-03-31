Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız bilinmeyenleri anlattı...'Bala Hatun bana sette babacığım diyor'
Atv ekranlarında yayınlanan ve milyonlarca kişinin yakından takip ettiği Kuruluş Osman dizisinin 'Şeyh Edebali'si' Seda Yıldız diziye ve oynadığı role ilişkin açıklamalarda bulundu. Şeyh Edebali rolündeki Seda Yıldız "Kızımı oynayan Bala Hatun, benim için çok özel. Beni görünce 'Babacığım' diye koşup sarılıyor. Onun sıcaklığını hissediyorum" dedi. Ayrıca dizinin bir sahnesinde yaşadığı zorluklardan da bahsederek hem Şeyh Edebali rolüne hem de Kuruluş Osman dizisine ilişkin bilgiler verdi.
31.03.2021 07:01
- Son Güncelleme: 31.03.2021 07:01
'KURULUŞ OSMAN' BİZ OYUNCULAR İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS
Bozdağ Film Platosu'nun içine girdiğiniz zaman başka bir ruha bürünüyorsunuz. Özel kimliğinizi o kapının dışında bırakacaksınız. İster istemez de bırakıyorsunuz zaten. Kostümleri üzerinize giydiğiniz zaman, içerideki büyük oluşumu gördüğünüz zaman o havaya giriyorsunuz.
Oyuncular ve teknik ekip arasında müthiş bir bağ var. Herkes birbirine o kadar yardımcı oluyor ki, bir sahneye girmeden önce o kadar büyük bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz ki, kamera ile baş başa kaldığınız zaman size sadece işinizi yapmak düşüyor. Platonun dışında bizim zaten dışarıda özel bir arkadaşlığımız var. Herkes birbirini arar, sorar.'