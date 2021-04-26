O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.