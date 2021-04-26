O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!
Mayıs ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin serüveni sona erdi. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki serüvenine son verecek. Aynı zamanda öyküsü devam eden diziler reyting yarışında serüvenini sürat kesmeden sürdürecek.
26.04.2021 08:23
- Son Güncelleme: 02.05.2021 14:08
Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.