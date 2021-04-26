RAMAZAN İMSAKİYE
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O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

Mayıs ayına az bir zaman kala bazı diziler teker teker final yapmaya başladı. Arıza ve Ramo dizilerinin serüveni sona erdi. Mayıs ve Haziran aylarından itibaren bazı diziler ekranlardaki serüvenine son verecek. Aynı zamanda öyküsü devam eden diziler reyting yarışında serüvenini sürat kesmeden sürdürecek.

26.04.2021 08:23 - Son Güncelleme: 02.05.2021 14:08
O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

Mayıs ve Haziran ayı için geri sayım devam ederken bazı diziler ekranlara veda etmeye başladı. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Arıza dizisi geçen hafta ve Ramo ise dün akşam ekranlarda macerasını noktalandırdı. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü macerasına son verecek. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

Ayrıca kuliste konuşulanlara göre Show TV ekranlarında heyecanla takip edilen Çukur dizisiyle ve TRT 1 ekranlarında son dönemde reytinglerinde büyük bir düşüş yaşayan Payitaht Abdülhamid dizisinin final yapacağına kesin gözle bakılıyor.

O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

FİNAL YAPACAK DİZİLER

İşte final yapacak o dizilerin isimleri:

O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

ÇUKUR

Ekran macerasına 23 Ekim 2017'de başlayan Çukur dizisi, en baştan planlandığı gibi 4. sezonunda final yapacak. Çukur dizisi mayıs sonu seyircisine veda edecek.

Çukur'un Aliço'su Rıza Kocaoğlu dizinin final tarihini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

O dizilerin fişi çekildi! 9 dizi için beklenmedik final kararı!

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD

Dört yıldır TRT ekranlarından izleyici ile buluşan Payitaht Abdülhamid, bu sezon düşen reytingler yüzünden final kararı aldı.

Bülent İnal'ın başrolünde yer aldığı dizi bir değişiklik yaşanmazsa 155. bölümle birlikte ekrana veda edecek.