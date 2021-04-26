İsmi yine sıkça anılacak! Senaryosunun mürekkebi kurumadan yeni dizisi belli oldu! Meğer Esra Bilgiç...
Geçen hafta 40. bölümüyle final yaparak herkesi şaşırtan Ramo dizisinin ardından gözler başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın projelerine çevrilmişti. Hikayesi Adana'da başlayan ve Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merakla beklemeye başladı.
İsmi yine sıkça anılacak! Senaryosunun mürekkebi kurumadan yeni dizisi belli oldu. Ramo'da adından sürekli söz ettiren ve dizide Sibel karakterine hayat veren Esra Bilgiç'in yeni projesi belli oldu. Cuma günleri izleyicisini ekran başında ağırlayan ve başrollerinde Murat Yıldırım, Esra Bilgiç ve Atilla Olgaç'ın yer aldığı Ramo dizisi geçen hafta ekranlardaki macerasını sonlandırdı. Ramo dizisinin sona ermesiyle birlikte güzel oyuncu Esra Bilgiç yeni bir projeye hazırlanıyor. Esra Bilgiç yeni sezonda Uğur Güneş'in de yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alacak. İzleyiciler şimdi heyecanla diziyi beklemeye başladı.