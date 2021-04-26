İsmi yine sıkça anılacak! Senaryosunun mürekkebi kurumadan yeni dizisi belli oldu! Meğer Esra Bilgiç...

Geçen hafta 40. bölümüyle final yaparak herkesi şaşırtan Ramo dizisinin ardından gözler başrol oyuncuları Esra Bilgiç ve Murat Yıldırım'ın projelerine çevrilmişti. Hikayesi Adana'da başlayan ve Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı dizinin vedası izleyicilerini şaşırttı. Ancak güzel oyuncu Esra Bilgiç, Ramo dizisi biter bitmez yeni bir proje için el sıkıştı. Esra Bilgiç Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği ve yakın zamanda izleyici karşısına çıkacak olan Kanunsuz Topraklar dizisinde oynacak. Şimdi ünlü oyuncunun hayranları Bilgiç'in dizide hangi karaktere hayat vereceğini merakla beklemeye başladı.

26.04.2021 06:35 - Son Güncelleme: 26.04.2021 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





