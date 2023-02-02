Nur Viral ve Esra Ezmeci'den bomba yayın! Telefonla bağlanan erkek ne diyeceğini bilemedi! "4 yıldır cinsel beraberlik...."
Hayatta Her Şey Var programına katılan ismini vermek istemeyen erkek izleyici, 23 senelik eşini cinsel birliktelik olmayınca telefondan bulduğu bir kişi ile aldattığını itiraf etti. Nur Viral'in programına konuk olan Esra Ezmeci'nin yorumları ise izleyenleri şoke etti. Nur Viral tarafından sorulan cinsel birliktelik sorusu üzerine telefonla bağlanan kişi ne diyeceğini bilemedi. İşte detaylar...
02.02.2023 17:24 - Son Güncelleme: 02.02.2023 17:27
Beyaz TV'de Nur Viral'in sunuculuğunu yaptığı 'Hayatta Her Şey Var' programı, yine bir itirafla gündem oldu.
İlişki ve cinsellikle ilgili taktikler veren Esra Ezmeci ile birlikte, yayına bağlanan izleyiciyi dinleyen Viral, söylenenlerin karşısında şaşkına döndü.
"PİŞMANIM"
Erkek olarak bir hata yaptığını ve eşini aldattığını itiraf eden izleyiciye soru yönelten Nur Viral, "Niye cinsel beraberliğiniz yok? Eşinizin bir rahatsızlığı mı vardı?" dedi.