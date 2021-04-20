Maraşlı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı ve Mahur’un romantik akşamı son bölüme damga vurdu!
Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un paylaştığı, pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı son bölümüyle nefes kesti! Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği dizinin son bölümüne Maraşlı ve Mahur'un romantik akşamı damga vurdu. Heyecanın ve romantizmin doruklara çıktığı 14. bölümün ardından dizi izleyicileri, Maraşlı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusunu aratmaya başladı. İşte detaylar…
20.04.2021 12:27
- Son Güncelleme: 20.04.2021 12:27
Pazartesi akşamları atv'de yayınlanan, yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı "Maraşlı" dün akşam ekrana gelen bölümüyle izleyenleri yine ekrana kilitledi. Ancak sevilen dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
MARAŞLI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Savaş ve Necati'nin işbirliğiyle uyuşturucu sevkiyatı işine bulaşan Türel ailesi köşeye sıkıştı. Aziz, tüm aileyi İsviçre'ye kaçırarak yeni bir sayfa açmak isterken, Necati kendi ailesini ihbar ederek oyunu bozdu.
MARAŞLI VE MAHUR'UN ROMANTİK AKŞAMI SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU!
Maraşlı'yı geride bırakmak istemeyen Mahur, Maraşlı ile son kez baş başa bir akşam geçirdi. İkilinin aşk dolu sahnelerinin beğeni topladığı bölüm sosyal medyada da gündem oldu.
Mahur'un bıraktığı mektubu okuyan Maraşlı, onunla konuşabilmek için evine gitti ve izleyenlerin haftalardır merakla beklediği Maraşlı ve Necati hesaplaşması gerçekleşti.
MARAŞLI VURULDU!
Necati'nin hain olduğundan emin olan Maraşlı'nın hesaplaşması kaçınılmaz oldu. Maraşlı, kızının uğradığı saldırının nedenini öğrenmek isterken Necati, aslında Ömer'in oğlu olduğunu itiraf etti.