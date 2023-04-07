Nihat Hatipoğlu ’20 yıl sonra yeniden görüşelim’ dedi! 9 yaşındaki Muhammed Yusuf hem sorusuyla hem de yanıtlarıyla güldürdü

Muhammed ise "ben böyleyim hocam ya, küpe takma isteğimden vazgeçemem diyerek herkesi güldürdü." Hatipoğlu, Muhammed'i vazgeçiremeyeceğini anlayarak ona şu teklifte bulundu, '20 yıl sonra yeniden görüşelim, eğer ben de hala yaşıyor olursam bu soruyu bana yeniden sor' dedi. Muhammed'in zayıflığını fark eden Hatipoğlu, 'Sen yemek yemeyi sevmiyor musun? Yoksa tüm yemeklerini abin mi yiyor? dedi, Muhammed ise, yemek yemeyi pek sevmiyorum. Tabağımı bitiremiyorum hep tokum yanıtını verdi. Daha sonra stüdyoda Muhammed'in annesini bulan Hatipoğlu "Muhammet çok zayıf, aksamları ona bolca pekmez yedir, uyumadan önce de mutlaka süt içsin. 20 yıl sonra yeniden gördüğümde Muhammed daha kilolu olsun istiyorum' diyerek öğüt vermeyi de ihmal etmedi.