RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Televizyon Müge Anlı'ya 'bu kadarı da olmaz' dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: "Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi..."

Müge Anlı'ya 'bu kadarı da olmaz' dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: "Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi..."

Müge Anlı'ya 'bu kadarı da olmaz' dedirten dolandırıcılık iddiası! Rusya'dan Antalya'ya gezmeye gelen Albina Kamilova iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Güvendiği sevgilisinden evlilik teklifi alan Albina Kamilova duşa girip çıktığında hem parasından hem de evinden olduğunu açıkladı, herkes şoke oldu. İddiaların odağındaki sevgili Doğan Kaan ise yayına bağlanarak "Oraya çıkmak için benden izin almadı" ösözleriyle herkesi çileden çıkardı.

takvim.com.tr
10.04.2023 13:03 - Son Güncelleme: 10.04.2023 13:46
Müge Anlı’ya ’bu kadarı da olmaz’ dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi...

"DUŞA GİR DİYE BASKI YAPTI ÇIKTIĞIMDA PARA DA YOKTU EV DE"

Müge Anlı'ya 'bu kadarı da olmaz' dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova iddialarıyla şoke etti.

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Müge Anlı’ya ’bu kadarı da olmaz’ dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi...

Rusya'dan Antalya'ya gelen Albina Kamilova, kendisine güzel cümleler kuran otel işletmecisi Doğan Kaan ile aşk yaşamaya başladı.

Müge Anlı’ya ’bu kadarı da olmaz’ dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi...

Güvendiği sevgilisinden evlilik teklifi alan Albina Kamilova, evlilik evraklarını bile hazırlamıştı.

Müge Anlı’ya ’bu kadarı da olmaz’ dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi...

Antalya'dan bir ev alabilmek için annesiyle birlikte aldığı Rusya'daki evi satan Albina Kamilova işte tam bu sırada dolandırıldı.

Müge Anlı’ya ’bu kadarı da olmaz’ dedirten dolandırıcılık iddiası! Rus Albina Kamilova: Sevgilim duşa gir rahatlarsın dedi...

Sevgilisinin aracılık ettiği kişiye evini satan Albina Kamilova, çuval dolusu parayla eve döndü.

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