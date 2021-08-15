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Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Herkes Ferit için seferber olur! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanların arasında yer aldı. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken, Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana Ferit'in "Ben artık yokum" sözleri damga vurdu. Peki Kalp Yarası 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...

15.08.2021 09:03 - Son Güncelleme: 15.08.2021 09:03
Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, 16 Ağustos Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

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Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

KALP YARASI 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Baha, Ayşe tarafından reddedilmenin acısını Ferit'ten çıkarmak için Fırtına'ya ilaç enjekte eder. Fırtına ilacın etkisiyle kontrolden çıkar ve Ferit'i üzerinden atar.

Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Ferit'in atının boş dönmesi konakta büyük bir yıkıma sebep olur. Azade, Ferit'in başına gelenlerden Ayşe'yi sorumlu tutar.

Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Ferit'i bulabilmek için tüm imkanlar seferber edilirken Ayşe de Ferit'i bulabilmek için canla başla çalışmaya başlar.

Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Ferit'e gerçek duygularını söyleyemeyen ve içi kan ağlayarak onu reddetmek zorunda kalan Ayşe için bu kaza bir milat olacaktır.

Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Kardeşinin canını yakanın Yaman olduğunu öğrenen Sinan içindeki öfkeyi bir türlü atamamaktadır. Bu işin peşine düşer ancak hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”

Ebru ve Sinan ilişkisini tamamen yanlış anlayan Leman'ın kıskançlıktan gözü döner. Bu gereksiz kıskançlık Leman'a büyük hatalar yaptıracaktır.

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