Herkes Ferit için seferber olur! Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Ben artık yokum”
Herkes Ferit için seferber olur! Atv'nin reytingleri alt üst eden dizisi Kalp Yarası, yayınlanan son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyada en çok konuşulanların arasında yer aldı. Yeni bölüm için heyecanlı bekleyiş sürerken, Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Heyecanı kat kat arttıran fragmana Ferit'in "Ben artık yokum" sözleri damga vurdu. Peki Kalp Yarası 7. bölümde neler yaşanacak? İşte Kalp Yarası 7. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden ipuçları...
15.08.2021 09:03
- Son Güncelleme: 15.08.2021 09:03
Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in üstlendiği Kalp Yarası, 16 Ağustos Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...