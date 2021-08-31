Vav TV İzle
Haberler Televizyon Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..."

Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..."

Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın ve Dolunay Soysert'in olduğu dizinin son bölümüne Neva'nın zor kararı damga vururken yeni bölüm fragmanı nefes kesti. İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanında gelinlik giyen Neva, dizi izleyicilerini heyecanlandırdı. Alp'in "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..." sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı...

31.08.2021 01:45 - Son Güncelleme: 31.08.2021 01:45
Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen 4. Bölümü ile ekrana geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosu ile yayınlandığı ilk günden bu yana milyonları ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle yine izleyiciden tam not aldı.

Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

Peki İkimizin Sırrı 4. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

İKİMİZİN SIRRI 4.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Alp ve Neva organ nakli için çalışırken çıkmaza girerler. Anlaşmalarının devam etmesinin tek yolu evlilikten geçmektedir.

Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

Neva bir yandan bu zor kararı vermeye çalışırken bir yandan da Seylan'ı daha yakından tanıma fırsatı bulur.

Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik...

Alp ise geçmişte yarım bıraktığı bir aşk hikayesiyle yüzleşmek zorunda kalır.

SON DAKİKA