Neva gelin oldu! İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı yayınlandı: "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..."
Atv'nin sevilen dizisi İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen 4. bölümü ile milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerinde Leyla Feray, Aras Aydın ve Dolunay Soysert'in olduğu dizinin son bölümüne Neva'nın zor kararı damga vururken yeni bölüm fragmanı nefes kesti. İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanında gelinlik giyen Neva, dizi izleyicilerini heyecanlandırdı. Alp'in "Gayet de güzel olmuş, yalnız bir şey eksik..." sözleri ise fragmana damga vurdu. İşte İkimizin Sırrı 5. bölüm fragmanı...
31.08.2021 01:45
- Son Güncelleme: 31.08.2021 01:45
Kadrosunda Leyla Feray, Aras Aydın, Dolunay Soysert, Tülay Günal, Engin Alkan, Bestemsu Özdemir, Ceyhun Mengirlioğlu, Irmak Örnek, Deniz Hamzaoğlu, Ahsen Türkyılmaz, Sacide Taşaner, Tarık Uğur Özenbaş ve Mina Koyuncular'ın yer aldığı İkimizin Sırrı, 29 Ağustos Pazar akşamı ekrana gelen 4. Bölümü ile ekrana geldi.