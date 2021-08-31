Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: "Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..."
Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, 9. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Reytingleri alt üst eden dizi, yayınlanan son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Ferit ile Ayşe arasında sözleşme ile başlayan evlilik macerasının aşka dönüştüğü bölüm soluksuz izlenirken Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..." sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı...
31.08.2021 01:27
- Son Güncelleme: 31.08.2021 01:27
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası, dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu.
Ferit ile Ayşe arasında sözleşme ile başlayan evlilik macerasının aşka dönüştüğü bölüm soluksuz izlendi. Peki Kalp Yarası 9. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...