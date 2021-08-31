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Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: "Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..."

Oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası, 9. bölümüyle atv ekranlarında izleyiciyle buluştu. Reytingleri alt üst eden dizi, yayınlanan son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Ferit ile Ayşe arasında sözleşme ile başlayan evlilik macerasının aşka dönüştüğü bölüm soluksuz izlenirken Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına "Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki..." sözleri damga vurdu. İşte Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı...

31.08.2021 01:27 - Son Güncelleme: 31.08.2021 01:27
Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki...

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Kalp Yarası, dokuzuncu bölümüyle izleyiciyle buluştu.

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Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki...

Ferit ile Ayşe arasında sözleşme ile başlayan evlilik macerasının aşka dönüştüğü bölüm soluksuz izlendi. Peki Kalp Yarası 9. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki...

KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir.

Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki...

Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Kalp Yarası 10. bölüm fragmanı nefes kesti: Gözlerinde bir endişe bulutu var sanki...

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır.

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