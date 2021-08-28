Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!
Nazlı'dan İpek'e sert uyarı! Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, 11. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği dizi, '#BaşBelası' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Baş Belası'nın 12. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Söz konusu fragmana; Nazlı'nın yakın dostu İpek'i uyardığı anlar damga vurdu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...
28.08.2021 01:47
- Son Güncelleme: 28.08.2021 01:48
Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.