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Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

Nazlı'dan İpek'e sert uyarı! Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, 11. bölümüyle ekrana geldi. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrollerini İrem Helvacıoğlu ile Seçkin Özdemir'in üstlendiği dizi, '#BaşBelası' etiketiyle de sosyal medyaya damga vurdu. Baş Belası'nın 12. bölüm fragmanı ise nefes kesti. Söz konusu fragmana; Nazlı'nın yakın dostu İpek'i uyardığı anlar damga vurdu. İşte Baş Belası 12. bölüm fragmanı...

28.08.2021 01:47 - Son Güncelleme: 28.08.2021 01:48
Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

Atv'nin sevilen dizisi Baş Belası, başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici senaryosuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

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Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

Peki Baş Belası 11. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

11. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şahin hayatının tehlikede olduğunu düşündüğü İpek'e ulaşmak için hızla evine gider ancak eve vardığında şok edici bir durumla karşılaşır.

Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

Tutuklanan Simge, Şahin'in yıllardır peşinde olduğu 'Şebeke'nin başındaki isme ulaşmak için önemli bir anahtardır. Simge'yi konuşturmak ise hiç kolay olmayacaktır.

Nazlı’dan İpek’e sert uyarı! Baş Belası 12. bölüm fragmanı yayınlandı: Kaba saba bir adamla ne işi olabilir!

Simge, İpek ve Şahin'i köşeye sıkıştıracak büyük bir koz elde eder. Şahin ve İpek, Simge'yi nezarethaneden kaçırmak zorunda kalır. Bu hamleleri ikiliyi şaşırtıcı bir sonuca ulaştıracaktır.

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