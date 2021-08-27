Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! "Karım 'dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup..."

"DAYIM" DEDİĞİ OSMAN MEĞER...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.