Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! "Karım 'dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup..."
Böyle skandal görülmedi. Bir gündüz kuşağı programında dizi ve filmleri aratmayan aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını iddia edince tüm izleyici şoke oldu.
27.08.2021 14:48
- Son Güncelleme: 27.08.2021 14:50
'ÇAY KAHVE İÇER İÇMEZ UYUYORDUM'
Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın başbaşa kaldığını iddia etti.