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Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! "Karım 'dayım' diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup..."

Böyle skandal görülmedi. Bir gündüz kuşağı programında dizi ve filmleri aratmayan aldatma öyküsü ekranlara getirildi. İsa Güzel isimli bir şahıs, eşi Kadriye'nin 'dayısı' olarak tanıttığı adamla bir olup, çayına kahvesine uyku ilacı katarak aylarca kendi evinde başbaşa kaldıklarını iddia edince tüm izleyici şoke oldu.

27.08.2021 14:48 - Son Güncelleme: 27.08.2021 14:50
Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

BÖYLE SKANDAL GÖRÜLMEDİ!

Ne dizi ne de film yaşananlar tamamen gerçek!Bir televizyon programında pembe dizileri aratmayacak bir skandal iddia işlendi.Eşinin kendisini dayısı dediği adamla aldattığını iddia eden İsa Bey, evde yaşananları anlatınca stüdyodaki konuklar şoke oldu...

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Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

"DAYIM" DEDİĞİ OSMAN MEĞER...

Mersin'de yaşayan İsa Güzel, eşi Kadriye Hanım'ın kendisine dayı olarak tanıttığı Osman isimli kişinin aslında sevgilisi olduğunu ve eşinin kendisini çok uzun bir süre boyunca aldattığını anlattı.

Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

MUTFAKTA BAŞBAŞA YAKALAMIŞ!

Kahvesine ilaç atılarak uyutulduğunu iddia eden İsa isimli şahıs, eşini ve dayısı olarak tanıttığı şahsı mutfakta başbaşa yakalayınca şüphelendiğini ifade etti.

Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

'ÇAY KAHVE İÇER İÇMEZ UYUYORDUM'

Osman isimli şahsın yaklaşık bir buçuk yıl boyunca evinde sık sık kaldığını ifade eden İsa Güzel, her akşam işten geldiğinde çay kahve içer içmez uykuya daldığını, böylece sabaha kadar eşi Kadriye Güzel'in ve dayısı olarak tanıttığı Osman isimli şahsın başbaşa kaldığını iddia etti.

Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

Dizi senaryolarını aratmayan iddialar ortaya atan İsa Güzel, eşinin kendisine koydurduğu uzaklaştırma kararı sebebiyle kızlarını da göremediğini ve çok üzüldüğünü ifade ederek canlı yayında gözyaşı döktü.

Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’

Kandırıldığını anladığında eşinin kendisine tedbir kararı koydurduğunu ve bu sebeple eve dahi giremediğini ,çalıştığı hastanenin bahçesinde soğukta yatıp kalktığını söyleyerek ağlayan İsa Güzel, programda "adalet arıyorum, çocuğumu görmek istiyorum" diye haykırdı.

Böyle skandal görülmedi ne dizi ne de film tamamen gerçek! ’Karım ’Dayım diye sevgilisini eve aldı aylarca beni uyutup...’
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