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Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı... Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulduğu bölümün ardından merakla beklenen 9. bölüm detayları ortaya çıktı. 30 Ağustos Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan bölümde Ferit ve Ayşe'nin arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...

28.08.2021 20:26 - Son Güncelleme: 28.08.2021 20:34
Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası, son bölümüyle izleyiciden tam not aldı.

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Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Yayınlandığı ilk gündem bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kalp Yarası'nın 9. bölümüne ait detaylar ise ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları…

Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

KALP YARASI 9. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulmuş, Hande de bu anı uzaktan izlemiştir. Şimdiye dek oyun olduğunu düşündüğü bu evliliğin aşka dönüştüğünü anlayan Hande deliye döner.

Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Yaman, Hande defterini kapatmak için Betül'le bir yola girmiştir. Adnan ise Fırtına'ya ilaç enjekte edildiğini öğrendikten sonra birilerinin oğlunun canına kast ettiğini anlamıştır. Adnan'ın aklına tek bir isim gelir: Yaman… İki oğlu arasında sıkışıp kalan Adnan bir karar vermek zorundadır.

Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Leman, Sinan'ın Ebru'yla hala görüştüğünü ve aralarında duygusal bir ilişki olduğunu fark ederek harekete geçmesi gerektiğini anlar.

Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...

Ayşe ve Ferit yeni başlayan aşklarının heyecanı içindedir. İkili birbirinden bir an bile ayrı kalmaya dayanamazken, Hande her şeyi göze alarak son kozunu oynamaya hazırlanırken hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşır.

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