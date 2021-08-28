Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı işte ipuçları...
Evlilik oyunu aşka dönüşür! Kalp Yarası 9. bölüm detayları ortaya çıktı... Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran'ın üstlendiği, atv'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Ferit ve Ayşe'nin kavgayla başlayan gecesi öpüşmeleriyle son bulduğu bölümün ardından merakla beklenen 9. bölüm detayları ortaya çıktı. 30 Ağustos Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan bölümde Ferit ve Ayşe'nin arasında yaşananlar dikkat çekti. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları...
28.08.2021 20:26
- Son Güncelleme: 28.08.2021 20:34
Kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper'in yer aldığı Kalp Yarası, son bölümüyle izleyiciden tam not aldı.
Yayınlandığı ilk gündem bu yana milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kalp Yarası'nın 9. bölümüne ait detaylar ise ortaya çıktı. İşte Kalp Yarası yeni bölümden ipuçları…