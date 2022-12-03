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'Nasıl hizmetçi sanıyorlar' Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını'nın Dicle'si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

Selen Özbayrak, Yalı Çapkını dizisindeki dikkat performansıyla seyircinin merakını cezbetti. Dicle karakterine hayat veren genç oyuncu hakkında bir çok soru araştırılır oldu.

03.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 03.12.2022 12:22
’Nasıl hizmetçi sanıyorlar’ Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını’nın Dicle’si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

Yalı Çapkını dizisinde Dicle karakterini Selen Özbayrak bakın gerçekte kim çıktı! Oyuncu kadrosında Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoglu, Çetin Tekindor, Gülçin Santırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Beril Pozam, Gözde Kansu ve Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını'da Sultan'ın tek kızı Dicle rolüyle karşımıza çıkan genç oyuncu Selen Özbayrak'ın hayatı merak edildi. 2001 doğumlu oyuncu hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Selen Özbayrak kim, kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı? Özellikle o gerçek herkesi şaşırttı. Bakın Yalı Çapkını'nın Dicle'si Selen Özbayrak aslında kim...

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’Nasıl hizmetçi sanıyorlar’ Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını’nın Dicle’si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

YALI ÇAPKINI DİCLE KİMDİR?

Korhan yalısının hizmetlilerinden biridir. Mutfakta çalışan İbrahim ve Sultan'ın kızıdır.

’Nasıl hizmetçi sanıyorlar’ Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını’nın Dicle’si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

Açık lisede okuyan Dicle'nin dersleri pek başarılı değildir zaten okumaya da hevesli bir öğrenci değildir.

’Nasıl hizmetçi sanıyorlar’ Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını’nın Dicle’si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

Yaşadığı hayatı da sevmeyen Dicle'nin ayrıca kıskanç bir yönü vardır.

’Nasıl hizmetçi sanıyorlar’ Meğer daha önce hiç... Yalı Çapkını’nın Dicle’si Selen Özbayrak bakın kim çıktı!

YALI ÇAPKINI'NIN DİCLE'Sİ SELEN ÖZBAYRAK KİMDİR?

Selen Özbayrak 2001 İstanbul doğumludur. 21 yaşında olan Selen Özbayrak, oyuncudur.

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