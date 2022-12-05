Müge Anlı canlı yayınında kiralık katil hesaplaşması 'senin de hesap vereceğin şeyler var' Nahit Şansal cinayetinde kızı ve Alpin Düzgüner...
Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yine ilginç konu ve konuklar ele alındı... Bir süre önce Nahit Şansal cinayeti ele alınmaya başlamıştı. Nahit Şansal'ın ölümünde kızı Sema Baysal için kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti adından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te şu sıralar Nahit Şansal olayı ele alınıyor. Son canlı yayında ise flaş gelişmeler yaşandı. İşte haberin detayları...
Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Nahit Şansal cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı.
Nahit Şansal'ın şüpheli ölümünde kızı Sema Baysal'a kiralık katil tutulduğunu söyleyen Alpin Düzgüner, yayının ardından ifade vermek için Küçükçekmece Adliyesi'ne gitti.
"KİRALIK KATİL SUÇLAMASINI KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"
Burada cumhuriyet savcısının talimatıyla polis noktasında gözaltına alınan Alpin Düzgüner, Firüzköy Polis Merkezi Amirliği'ne getirildi.