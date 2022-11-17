Gülsim Ali İlhan'ın zerresinin kalmadığı Gönül Dağı'na ünlü şarkıcı sürprizi! İzleyici gördüğüne inanamadı! 'Mahmut Tuncer öldü mü?'
Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle herkesi şaşkına çevirecek. Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen fenomen diziden Gülsim Ali İlhan'ın gidişi hala izleyicinin canını sıkıyor. Hikayesi biten Dilek'in ölmesinin ardından karaktere hayat veren İlhan da diziden ayrıldı. Yeni sezonda ise herkesi şoke eden sahneler çekiliyor. Yeni bölümde ünlü şarkıcı sürprizi yapıldı. Diziye misafir oyuncu olarak gelen ünlü isim rolüyle herkesi kırdı geçirdi. İşte detaylar...
17.11.2022 15:56 - Son Güncelleme: 17.11.2022 15:57
Başrollerini Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ecem Özkaya ve Ferdi Sancar'ın paylaştığı Gönül Dağı dizisinin geçtiğimiz sezon oyuncu kadrosunda ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan da yer alıyordu.
Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan karakterinin hikayesi sonu erince diziden ayrıldı. Taner Dilek'in ölümünden sonra çocuğu ile başbaşa kaldı. Dilek'siz yaşamaya alışmaya çalışan Taner'in yeni aşkının kimin olacağı merakla beklenirken yeni bölüm fragmanı herkesi şaşırttı.
Gönül Dağı'nın yeni bölüm fragmanına Mahmut Tuncer sahnesi damga vurdu. Dizide Hazal Çağlar'ın hayat verdiği Asuman karakterinin, "Mahmut Tuncer'i kaybettik!" demesi olay oldu.