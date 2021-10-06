Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı son bölümde Balıkesir cinayetiyle ilgili şok telefon: 'Bak bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?'
Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı son bölümde Balıkesir cinayetiyle ilgili gelen telefon herkesi şoke etti. Hafta içi her gün Atv ekranlarında gündemi belirleyen araştırmacı - gazeteci Müge Anlı'nın 6 Ekim 2021 tarihinde yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Mustafa Kut cinayetiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Programın son dakikalarında Balıkesir'den canlı yayına bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, açıklamasıyla milyonları ekran başına kilitledi. Mustafa Kut'un katili Dürdane Kut'un uğruna cinayet şüphesi ile dikkatleri üzerine çeken Ramazan Şahin mi yoksa stüdyoda yer alan bir başka isim olan Ersin Çetinkaya mı? İşte Müge Anlı'nın bugünkü programında yaşananlar...
MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE ŞOK TELEFON: "CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ..."
Mustafa Kut'un katili kim? Müge Anlı son bölümde Balıkesir cinayetiyle ilgili şok telefon geldi, stüdyoda hareketli anlar yaşandı.
Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert pek çok vakayı ele almaya ve aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı yine çok konuşulacak bir olayla gündemde. Kendisine ait tarlada sırtından vurularak öldürülen eşi Mustafa Kut'un katilini aramak için Müge Anlı canlı yayınına çıkan Dürdane Kut, kendisine saplantılı aşk mektupları gönderen Ramazan Şahin'i cinayetle suçladı. Ramazan Şahin'in evli Dürdane Kut'a yazdığı mektuptaki 'Koca ineğim, tavşanım, civelek Dürdanem' sözleri çok konuşulurken Ramazan Şahin, Müge Anlı canlı yayınında soluğu aldı.
Yaşananların ardından bugün Müge Anlı'nın programında şaşırtan bir gelişme yaşandı. Yaın sonuna doğru Balıkesir'den bağlanan Sezer Kaya isimli şahıs, Ersin Çetinkaya isimli kişinin, 'Gitsinler baksınlar bakalım bir tane parmak izi bıraktım mı?' dediğin ileri sürdü.
Peki Mustafa Kut'un katili kim? Mustafa Kut, eşi Dürdane Kut'a saplantılı derecede aşık olan Ramazan Şahin tarafından mı yoksa Müge Anlı son bölümde adı geçen Ersin Çetinkaya tarafından mı öldürüldü henüz netlik kazanmadı.