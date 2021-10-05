Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Fatma günler sonra Esra Erol’un kapısını çaldı ‘Odaya kilitlediler’ dedi başından geçenleri anlattı
Atv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da programına Gülşah - Melahat - Fatma - Ahmet olayı damga vurmuştu. Esra Erol'da programına başvuran Melahat Oruç, 19 yaşındaki zihinsel engelli kızının kaçırıldığını ve 2 çocuk babası dini nikahlı evli olan bir adamla evlendirildiğini iddia etmişti. Programa katılan Gülşeh, Ahmet'in kendisini kaçırdığını belirterek kendisine "Ben hapse gireceğim. Sen annenin evine dön' dediğini ve sonra evlendiğini söylemişti. Ayrıca Fatma ve Ahmet'le yaşadığını da itiraf etmişti. Gülşah kendi yolunu çizmek isterken Fatma ısrarla Ahmet'in yanında durmuş ve son bölümde annesi Melahat Hanım'a veda etmişti. Fatma günler sonra Esra Erol'da programına döndü ve pişmanlığını dile getirdi. Fatma'nın başından geçenler ise yürek burktu. İşte detaylar...
Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Gülşah - Melahat - Fatma - Ahmet olayı damga vurmuştu. Melahat Oruç, %45 engelli raporu bulunan kızı Fatma için Esra Erol'un kapısını çalmıştı. Programda Fatma'nın kaçtıktan hemen sonra Ahmet'le evlendiği ortaya çıkmıştı. Kaynanası ve ilk eşiyle aynı evde kaldığı öğrenilmişti.
GÜNLER SONRA ESRA EROL'UN KAPISINI ÇALDI!
29 Eylül tarihinde programa son kez katılan Fatma, günler sonra Esra Erol'un kapısını çaldı. Gerçekleri bir bir itiraf eden Fatma, şunları söyledi: "Ev tutması yalanmış, kaynanam yine aynı şeyleri yaşatacaktı. Ahmet bana 'Ben ev tutmadım, yalan. Seni buraya getirip sana her şeyi çektireceğim, sonra seni bırakacağım' dedi. Ben de 'Senin için annemle kavga ettim, herkesi karşıma aldım' dedim"
O günün akşamı Ahmet'in ablasına gittiklerini belirten Fatma, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahmet'in ablasının kızı bana Ahmet'in mesajlarını anlattı. Ahmet, Gülşah'a 'Ben seni seviyorum, Fatma'yı bırakacağım' diye mesaj atmış. Ben de Ahmet'e bunu sordum, 'Her şeyi senin üstüne alacağım, ağzını burnunu kıracağım' dedi. Sonra yumrukla kafama vurdu"