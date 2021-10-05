Eşi ve kumasıyla bir arada yaşıyordu! Fatma günler sonra Esra Erol’un kapısını çaldı ‘Odaya kilitlediler’ dedi başından geçenleri anlattı

GÜNLER SONRA ESRA EROL'UN KAPISINI ÇALDI!

29 Eylül tarihinde programa son kez katılan Fatma, günler sonra Esra Erol'un kapısını çaldı. Gerçekleri bir bir itiraf eden Fatma, şunları söyledi: "Ev tutması yalanmış, kaynanam yine aynı şeyleri yaşatacaktı. Ahmet bana 'Ben ev tutmadım, yalan. Seni buraya getirip sana her şeyi çektireceğim, sonra seni bırakacağım' dedi. Ben de 'Senin için annemle kavga ettim, herkesi karşıma aldım' dedim"