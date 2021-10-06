Esra Erol’da akılalmaz olay! Genç anne ‘Bebeğimi intikam için kaçırdı’ dedi cinsel saldırı, madde bağımlılığı iddiaları kan dondurdu
Atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16.20'de izleyici ile buluşan Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınına 18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez damga vurdu. 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını iddia eden genç anne, Esra Erol ve ekibinden yardım istedi. Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden genç anne, programda gözyaşı döktü. Öte yandan Barış Demir'in programa telefonla bağlanması üzerine tansiyon yükselirken Barış'ın annesinin ortaya attığı iddialar kafa karıştırdı. İşte detaylar...
06.10.2021 20:04
- Son Güncelleme: 06.10.2021 20:08
18 yaşındaki genç anne Kübra Didem Dönmez, 7 aylık bebeği Miran Baran Dönmez'in biyolojik babası Barış Demir tarafından kaçırıldığını iddia ederek Esra Erol ve ekibinden yardım istedi.
Cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığını ifade eden Kübra Didem Dönmez, "Bu adam resmi kayıtlara göre çocuğumun babası bile değil. Bugüne kadar bir mama dahi almadı. Ben çocuğumu geri istiyorum" şeklinde konuştu.
Barış Demir'in kendisini çok kıskandığını dile getiren genç kadın, 22 yaşındaki eski sevgilisinin ailesiyle de yıldızının hiçbir zaman barışmadığını açıkladı.
DAVA DEVAM EDİYOR!
Çocuğunun biyolojik babasıyla "cinsel saldırı" davalarının devam ettiğini dile getiren Dönmez, Barış Demir'i sevmediğini söyledi.