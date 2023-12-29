Mustafa Hakkulu cinayetinde taraflar Müge Anlı canlı yayınında kapıştı: "Evin tapusunu ver" Bengül canlı yayını terk etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran gelişmeler ise devam ediyor. Müge Anlı'nın 29 Aralık canlı yayınında da konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Bengül, Mustafa'nın ailesinin evin tapusunu istediğini anlattı. Taraflar canlı yayında böyle kapıştı.