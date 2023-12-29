Mustafa Hakkulu cinayetinde taraflar Müge Anlı canlı yayınında kapıştı: "Evin tapusunu ver" Bengül canlı yayını terk etti

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde ortadan kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ederken itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti. Olaya ilişkin kan donduran gelişmeler ise devam ediyor. Müge Anlı'nın 29 Aralık canlı yayınında da konu hakkında sıcak gelişmeler yaşandı. Bengül, Mustafa'nın ailesinin evin tapusunu istediğini anlattı. Taraflar canlı yayında böyle kapıştı.
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ve Tatlı Sert'te kayıplar bulunmaya cinayetler aydınlatılmaya devam ediliyor. Adana Kozan ilçesinde kaybolan 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan 13 Aralık Çarşamba günü arkadaşlarının iş yerinde göründükten bu yana haber alınamıyordu.
13 Aralık günü ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, Mustafa Hakkulu'nu aramak için Müge Anlı stüdyolarına geldi. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıklamıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan gelen acı haberi Müge Anlı canlı yayında duyurmuştu. Anlı Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeni bulunduğunu belirtti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, itiraf Müge Anlı programında geldi. Programa katılan İsa Dumlu arkadaşını öldürdüğünü açıkladı. İsa Dumlu'nun cinayet itirafının ardından Mustafa'nın eski eşi Bengül ve İsa'nın ortağı Yüksel de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.