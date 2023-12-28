35 yıllık mucize | Geçmişi olmayan bir kadın Esra Erol'da kimliğini buldu! Stüdyoda duygusal anlar: Fatma Hanım ağabeyi Hasan'a kavuştu

ATV'nin ilgiyle takip edilen programlarından Esra Erol'da bu hafta yine bomba gibi bir olayla ekrana geldi. Esra Erol'da programına katılan Yonca Birol, ailesini bulmak için Esra Erol'a başvurdu. Esra Erol ve ekibi Yonca Birol'un bu isteğini geri çevirmedi. Tek bir gençlik fotoğrafı ile çıkılan yolda yaklaşık 35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesinin biyolojik ailesini Esra Erol yarım saatte buldu! Yayına bağlanan eski görümce aile ile ilgili bilinmeyen gerçekleri açıkladı.Bugün ise stüdyoda duygusal anlar yaşandı. Fatma Hanım yıllar sonra ağabeyi Hasan Bey'e kavuştu. İşte 35 yıllık mucizenin detayları...
ATV'nin reyting rekortmeni ödüllü programlarından 'Esra Erol'da', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.
35 yıldır köklerini arayan Yonca ve annesi bugün tüm Türkiye'ye duygusal anlar yaşattı.
YONCA BİROL, ANNESİNİN AİLESİNİ ESRA EROL SAYESİNDE BULDU!
Yüzde 85 engelli ve şizofreni hastası olduğu bilinen annesi ile yayına katılan Yonca Birol, annesinin biyolojik ailesini bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.