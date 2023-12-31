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Kim Milyoner Olmak İster’de yıldızlar yarışıyor! Kazanılan ödül çocuklar için bağışlanacak

ATV, yeni yıla Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel programıyla giriyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınayacaklar. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 23:04 Güncelleme 31 Aralık 2023, 23:18
Kim Milyoner Olmak İster’de yıldızlar yarışıyor! Kazanılan ödül çocuklar için bağışlanacak 1

ATV, yılbaşına Kim Milyoner Olmak İster programıyla giriyor.

ATV CANLI YAYIN

Kim Milyoner Olmak İster’de yıldızlar yarışıyor! Kazanılan ödül çocuklar için bağışlanacak 2

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu programda Mazhar Alanson, Fuat Güner ve sevilen oyuncu Yasemin Sakallıoğlu eğlenceli bir şekilde bilgilerini sınayacaklar.

Kim Milyoner Olmak İster’de yıldızlar yarışıyor! Kazanılan ödül çocuklar için bağışlanacak 3

Sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların ihtiyaçları için bağışlayacak.

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