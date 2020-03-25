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Müge Anlı'yı üzen Ayşe Yücel olayında 27 yıl sonra şaşırtan gelişme! Yayın sonunda annesini...

Müge Anlı'yı da derinden üzen Ayşe Yücel olayında tüm Türkiye gözyaşlarına boğulmuştu. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Yücel'in hayat hikayesine derinden üzüldü. 3 yaşındaki oğlu Durdu'yu, bundan tam 27 yıl önce Kırşehir'de yerini hatırlayamadığı bir sokağa bıraktığını söyleyen Ayşe Yücel, şu anda 30 yaşlarında olan oğlunu bulmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Kısa sürede Müge Anlı WhatsApp ihbar hattına Türkiye'nin her yerinden konuyla ilgili bilgi geldi. Müge Anlı ve ekibi, titiz çalışmaları sonucunda canlı yayında kısa bir süre içerisinde acılı anneye müjdeli haberi verdi. Ayşe Hanım'ın oğlu Duru bulundu ancak biyolojik annesi ile görüşmek istemediğini ifade etti. Müge Anlı, 25 Ocak Atv canlı yayınındaki son bölümünde, yayın sonrası yaşananları anlattı!

25.03.2020 15:06 - Son Güncelleme: 25.03.2020 15:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





