Müge Anlı'yı şaşkına çeviren cinayet! Kafası ve çıplak bedeni ayrı yerlerde bulunan Manisalı marangozun cinsel organı...
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren cinayet! Kafası ve çıplak bedeni ayrı yerlerde bulunan Manisalı marangozun cinsel organını sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı, stüdyo buz kesti! Atv ekranlarında hafta içi her gün birbirinden ilginç konuları ele alan, faili meçhul cinayetleri çözüme kavuşturan ve yıllardır özlem çeken ailelere umut olan Müge Anlı, bugün yayınlanan programında Manisalı marangozun ölümüne ilişkin detaylarla şoke oldu.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Manisa'da yaşayan 54 yaşındaki Abdurrahman Aysu, 20 Mart 2016 tarihinde ailesiyle tartışıp ormana gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Günlerce eve gelmeyen ve kendisinden hiçbir haber alınamayan Abdurrahman Aysu'nun, kaybolduktan 13 gün sonra, 2 Nisan 2016 tarihinde cenazesine ulaşıldı.
ÇIPLAK BEDENİ KAFASINDAN AYRI BULUNDU!
Akhisar'a bağlı Çağlak mevkiindeki bir zeytinliğe sınırda bulunan Cin Deresi kenarında çıplak bedeni kafatasından ayrılmış halde bulunan Aysu'nun, kıyafetleri ve kişisel eşyaları ise olaydan sonra oğlu ve ava giden gençler tarafından farklı yerlerde bulundu. Yıllardır acı çeken talihsiz adamın ailesi ise cinayeti aydınlatması için araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurdu.
PARMAKLARI KOPUNCA PSİKOLOJİSİ BOZULDU
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bugün ekrana taşıdığı cinayetle ilgili şaşkına çeviren detayları paylaştı. Müge Anlı'nın aktardığına göre geçirdiği bir kaza sonucu parmaklarını kaybeden Abdurrahman Aysu'nun psikolojisi bozulmuştu. Marangoz olduğu için iş konusunda problemler yaşayan ve yanlış arkadaş çevrelerinin içine giren Aysu, zamanla tavırları değişerek sinirli ve saldırgan bir yapıya bürünmüştü.